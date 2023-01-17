Виногорова (Демакова) Мария Кузьминична
Место рожденияВизимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Демаков Кузьма Фадеевич
Мать: не указана
Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
Рождение ребёнка
13.10.1885
Сын: Виногоров Иван Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Апполинария Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Виногоров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Виногоров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Виногоров Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мосунова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно