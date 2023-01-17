Виногорова (Демакова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Демакова) Мария Кузьминична

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Место рождения

Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Демаков Кузьма Фадеевич

Мать: не указана

Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
Рождение ребёнка
13.10.1885

Сын: Виногоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Апполинария Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Сын: Виногоров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893

Сын: Виногоров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Сын: Виногоров Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мосунова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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