Демаков Кузьма Фадеевич
Место рожденияВизимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Виногорова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия