Демаков Кузьма Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демаков Кузьма Фадеевич

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Место рождения

Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Виногорова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Визимка, Куженерский район, Марий Эл, Россия
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