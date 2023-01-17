Груздева Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Дарья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1885

Муж: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1886

Сын: Груздев (ромашов) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1888

Сын: Груздев (ромашов) Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1889

Сын: Груздев Павел Иванович

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.04.1891

Сын: Груздев Василий Иванович

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.1893

Сын: Груздев (ромашов) Павел Иванович

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1894

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1900

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1924
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