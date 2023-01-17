Груздева Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1885
Рождение ребёнка
10.09.1886
Сын: Груздев (ромашов) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.08.1888
Сын: Груздев (ромашов) Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.12.1889
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.04.1891
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.05.1893
Сын: Груздев (ромашов) Павел Иванович
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.08.1894
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.02.1900
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1924