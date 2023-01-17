Груздев (Ромашов) Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения30.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1893
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: Раиса (Раида) Павловна
Мать ребёнка: Ромашова (груздева) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
14.04.1916
Сын: Ромашов Александр Павлович
Мать ребёнка: Ромашова (груздева) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
08.03.1922
Рождение ребёнка
22.09.1926
Рождение ребёнка
12.11.1928
Рождение ребёнка
03.07.1935
Смерть
Неизвестно