Груздев (Ромашов) Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев (Ромашов) Павел Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1893

Отец: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Мать: Груздева Дарья Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1913

Дочь: Раиса (Раида) Павловна

Мать ребёнка: Ромашова (груздева) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
14.04.1916

Сын: Ромашов Александр Павлович

Мать ребёнка: Ромашова (груздева) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
08.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромашова (груздева) Мария Яковлевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромашова (груздева) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
12.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромашова (груздева) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
03.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромашова (груздева) Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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