Груздев (Ромашов) Фёдор Иванович
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н
Дата рождения1901
Дата смерти08.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
06.03.1922
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Груздева (ромашова) Дарья Моисеевна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева (ромашова) Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
12.09.1928
Сын: Ромашов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Груздева (ромашова) Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
12.11.1931
Дочь: Карлинова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Груздева (ромашова) Дарья Моисеевна
Военная служба
Неизвестно
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
08.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия