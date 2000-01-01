Груздев (Ромашов) Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев (Ромашов) Фёдор Иванович

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н

Дата рождения

1901

Дата смерти

08.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Груздев (ромашов) Иван Афанасьевич

Мать: Груздева Дарья Фёдоровна

Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
06.03.1922

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Груздева (ромашова) Дарья Моисеевна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (ромашова) Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
12.09.1928

Сын: Ромашов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Груздева (ромашова) Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
12.11.1931

Дочь: Карлинова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Груздева (ромашова) Дарья Моисеевна

Военная служба
Неизвестно
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
08.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия
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