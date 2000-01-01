Груздева (Ромашова) Дарья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1922
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1928
Сын: Ромашов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1931
Дочь: Карлинова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович
Смерть
1971