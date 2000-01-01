Груздева (Ромашова) Дарья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Ромашова) Дарья Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1922

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1928

Сын: Ромашов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1931

Дочь: Карлинова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Груздев (ромашов) Фёдор Иванович

Смерть
1971
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