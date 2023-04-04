Мишуровский Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишуровский Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишуровский ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишуровская) Ася

Мать ребёнка: Мишуровская (Файтель) Рахиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишуровская) Фрида

Мать ребёнка: Мишуровская (Файтель) Рахиль

Образование
Неизвестно
медицинское
Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Розенблат (Мишуровская) Мира

Мать ребёнка: Мишуровская (Файтель) Рахиль

Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Мишуровский Яков

Мать ребёнка: Мишуровская (Файтель) Рахиль

Смерть
Около 1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост

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