Мишуровский Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишуровский ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишуровская) Ася
Мать ребёнка: Мишуровская (Файтель) Рахиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишуровская) Фрида
Мать ребёнка: Мишуровская (Файтель) Рахиль
Образование
Неизвестно
медицинское
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Розенблат (Мишуровская) Мира
Мать ребёнка: Мишуровская (Файтель) Рахиль
Рождение ребёнка
06.08.1913
Сын: Мишуровский Яков
Мать ребёнка: Мишуровская (Файтель) Рахиль
Смерть
Около 1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост