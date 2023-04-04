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(Мишуровская) Фрида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишуровский Абрам

Мать: Мишуровская (Файтель) Рахиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пустыльник) Людмила

Отец ребёнка: Пустыльник Бузя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустыльник Игорь (Гарик)

Отец ребёнка: Пустыльник Бузя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустыльник Бузя

Смерть
Около 1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост

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