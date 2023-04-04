(Мишуровская) Фрида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишуровский Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пустыльник) Людмила
Отец ребёнка: Пустыльник Бузя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пустыльник Бузя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пустыльник Бузя
Смерть
Около 1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост