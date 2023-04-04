Мишуровский Яков
мужской, родился 06.08.1913, село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
умер 27.10.1997, Израиль
МатьМишуровская (Файтель) РахильНеизвестно г.р.
ОтецМишуровский АбрамНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
06.08.1913
Отец: Мишуровский Абрам
село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Рождение ребёнка
19.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишуровская (Шифман) Ольга
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишуровская (Шифман) Ольга
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.10.1997
Израиль