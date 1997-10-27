Мишуровский Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишуровский Яков

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Место рождения

село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области

Дата рождения

06.08.1913

Дата смерти

27.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1913

Отец: Мишуровский Абрам

Мать: Мишуровская Рахиль

село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Рождение ребёнка
19.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишуровская Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишуровская Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.10.1997
Израиль
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