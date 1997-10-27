Мишуровский Яков
Место рождениясело Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Дата рождения06.08.1913
Дата смерти27.10.1997
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1913
Отец: Мишуровский Абрам
Мать: Мишуровская Рахиль
село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Рождение ребёнка
19.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишуровская Ольга
Рождение ребёнка
20.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишуровская Ольга
Смерть
27.10.1997
Израиль