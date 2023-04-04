Мишуровский Яков 06.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мишуровский Яков

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 06.08.1913, село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области

умер 27.10.1997, Израиль

Мать
Мишуровская (Файтель) РахильНеизвестно г.р.
Отец
Мишуровский АбрамНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1913

Отец: Мишуровский Абрам

Мать: Мишуровская (Файтель) Рахиль

село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области

Рождение ребёнка
19.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишуровская (Шифман) Ольга

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишуровская (Шифман) Ольга

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
27.10.1997
Израиль

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