Мишуровская (Файтель) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишуровская (Файтель) Рахиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Розенблат Мира

Отец ребёнка: Мишуровский Абрам

село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Мишуровский Яков

Отец ребёнка: Мишуровский Абрам

село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася

Отец ребёнка: Мишуровский Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрида

Отец ребёнка: Мишуровский Абрам

Смерть
Около 1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост
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