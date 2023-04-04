Мишуровская (Файтель) Рахиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Розенблат Мира
Отец ребёнка: Мишуровский Абрам
село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Рождение ребёнка
06.08.1913
Сын: Мишуровский Яков
Отец ребёнка: Мишуровский Абрам
село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ася
Отец ребёнка: Мишуровский Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрида
Отец ребёнка: Мишуровский Абрам
Смерть
Около 1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост