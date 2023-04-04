Розенблат (Мишуровская) Мира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенблат (Мишуровская) Мира

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Место рождения

село Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области

Дата рождения

10.07.1912

Дата смерти

05.11.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1912

Отец: Мишуровский Абрам

Мать: Мишуровская (Файтель) Рахиль

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
чулочница
Работа или профессия
С 1931
мотальщица
Образование
С 1932
высшее
Рождение ребёнка
1936

Сын: Розенблат Леонид

Отец ребёнка: Розенблат Шлема (Шура)

Одесса, Одеська область
Образование
Около 1937
Одесский государственный университет
Бракосочетание
27.?.1937

Муж: Розенблат Шлема (Шура)

Рождение ребёнка
12.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розенблат Шлема (Шура)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.11.1991
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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