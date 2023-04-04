Розенблат (Мишуровская) Мира
Место рождениясело Гельбиново Кривоозерского района Николаевской области
Дата рождения10.07.1912
Дата смерти05.11.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1912
Отец: Мишуровский Абрам
Работа или профессия
Неизвестно
чулочница
Работа или профессия
С 1931
мотальщица
Образование
С 1932
высшее
Рождение ребёнка
1936
Сын: Розенблат Леонид
Отец ребёнка: Розенблат Шлема (Шура)
Одесса, Одеська область
Образование
Около 1937
Одесский государственный университет
Бракосочетание
27.?.1937
Рождение ребёнка
12.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розенблат Шлема (Шура)
Смерть
05.11.1991
Похороны
Неизвестно