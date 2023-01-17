Колот (Косенко) Дария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Косенко Иван Саввич
Мать: Косенко Улита Тимофеевна
Бракосочетание
15.01.1910
Рождение ребёнка
09.01.1912
Дочь: Апостолова Татьяна Корнеевна
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
04.07.1914
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
20.01.1919
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
16.06.1921
Дочь: Анна Корнеевна
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
16.06.1921
Дочь: Пелагея Корнеевна
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
12.04.1923
Дочь: Лисий Полина (Пелагея) Корнеевна
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
20.09.1924
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Мария Корнеевна
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Ольга Корнеевна
Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович
Смерть
Неизвестно