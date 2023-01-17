Колот (Косенко) Дария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Косенко) Дария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Косенко Иван Саввич

Мать: Косенко Улита Тимофеевна

Бракосочетание
15.01.1910

Муж: Колот Корней Митрофанович

Рождение ребёнка
09.01.1912

Дочь: Апостолова Татьяна Корнеевна

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.07.1914

Сын: Колот Андрей Корнеевич

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.01.1919

Сын: Колот Василий Корнеевич

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.06.1921

Дочь: Анна Корнеевна

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.06.1921

Дочь: Пелагея Корнеевна

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.04.1923

Дочь: Лисий Полина (Пелагея) Корнеевна

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Рождение ребёнка
20.09.1924

Сын: Колот Виталий Корнеевич

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Мария Корнеевна

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Виктор Корнеевич

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Ольга Корнеевна

Отец ребёнка: Колот Корней Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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