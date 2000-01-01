Богданова (Колот) Ольга Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Колот) Ольга Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колот Корней Митрофанович

Мать: Колот Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов ?

Смерть
Неизвестно
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