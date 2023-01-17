Колот Андрей Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Андрей Корнеевич

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

04.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1914

Отец: Колот Корней Митрофанович

Мать: Колот Дария Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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