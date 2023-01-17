Колот Андрей Корнеевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1914
Отец: Колот Корней Митрофанович
Мать: Колот Дария Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колот Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колот Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно