Колот (Моро) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Моро) Анна Ивановна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Моро Иван Семёнович

Мать: не указана

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колот Андрей Корнеевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колот Андрей Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Андрей Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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