Колот (Моро) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Моро Иван Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колот Андрей Корнеевич
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колот Андрей Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно