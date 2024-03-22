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Косенко Иван Саввич

Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Косенко Улита Тимофеевна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.01.1885

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Косенко Конон Иванович

Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Колот Дария Ивановна

Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Косенко Игнат Иванович

Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Косенко Сидор Иванович

Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Косенко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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