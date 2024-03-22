Косенко Иван Саввич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
13.01.1885
Жена: Косенко Улита Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.01.1885
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Колот Дария Ивановна
Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.05.1898
Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.05.1898
Мать ребёнка: Косенко Улита Тимофеевна
Смерть
Неизвестно