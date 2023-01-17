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Косенко Игнат Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Косенко Иван Саввич

Мать: Косенко Улита Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.01.1921

Дочь: Лидия Игнатьевна

Мать ребёнка: Косенко Вера Трифоновна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.04.1923

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Косенко Вера Трифоновна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.07.1924

Сын: Косенко Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Косенко Вера Трифоновна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Вера Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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