Косенко Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Косенко Иван Саввич
Мать: Косенко Улита Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.01.1921
Дочь: Лидия Игнатьевна
Мать ребёнка: Косенко Вера Трифоновна
Рождение ребёнка
09.04.1923
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Косенко Вера Трифоновна
Рождение ребёнка
08.07.1924
Мать ребёнка: Косенко Вера Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косенко Вера Трифоновна
Смерть
Неизвестно