Косенко (Самойленко) Улита Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Самойленко Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1885
Муж: Косенко Иван Саввич
Рождение ребёнка
21.01.1885
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Колот Дария Ивановна
Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич
Рождение ребёнка
15.05.1898
Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич
Рождение ребёнка
15.05.1898
Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич
Смерть
Неизвестно