Косенко (Самойленко) Улита Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Самойленко) Улита Тимофеевна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Самойленко Тимофей

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Косенко Иван Саввич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.01.1885

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Косенко Конон Иванович

Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Колот Дария Ивановна

Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Косенко Игнат Иванович

Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич

Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Косенко Сидор Иванович

Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Косенко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Косенко Иван Саввич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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