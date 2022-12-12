Косенко (Дорохова) Вера Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Дорох Трифон
Мать: Дорох Василиса
Рождение ребёнка
15.01.1921
Дочь: Лидия Игнатьевна
Отец ребёнка: Косенко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1923
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Косенко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1924
Отец ребёнка: Косенко Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно