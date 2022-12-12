Косенко (Дорохова) Вера Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Дорохова) Вера Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Дорох Трифон

Мать: Дорох Василиса

Рождение ребёнка
15.01.1921

Дочь: Лидия Игнатьевна

Отец ребёнка: Косенко Игнат Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.04.1923

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Косенко Игнат Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.07.1924

Сын: Косенко Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Косенко Игнат Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно
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