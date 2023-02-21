Дорох Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти14.03.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Косенко Вера Трифоновна
Отец ребёнка: Дорох Трифон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорох Трифон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дорох Трифон
Смерть
14.03.1922
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: старость