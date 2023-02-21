Дорох Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорох Василиса

Дорох Василиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

14.03.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Косенко Вера Трифоновна

Отец ребёнка: Дорох Трифон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорох Трифон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорох Василий Трифонович

Отец ребёнка: Дорох Трифон

Смерть
14.03.1922
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close