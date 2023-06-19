Колот Василий Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолот Василий Корнеевич

Колот Василий Корнеевич

Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

20.01.1919

Дата смерти

08.09.1985

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

1941 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1919

Отец: Колот Корней Митрофанович

Мать: Колот Дария Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Фролов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Фролова Лидия Ефимовна

Рождение ребёнка
17.09.1953

Сын: Колот Иван Васильевич

Мать ребёнка: Колот ?

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колот ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Лидия Ефимовна

Смерть
08.09.1985
Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область