Колот Василий Корнеевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1919
Дата смерти08.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1919
Отец: Колот Корней Митрофанович
Мать: Колот Дария Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фролов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Фролова Лидия Ефимовна
Рождение ребёнка
17.09.1953
Мать ребёнка: Колот ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Лидия Ефимовна
Смерть
08.09.1985
Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно