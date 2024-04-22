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Тетушкин Владимир Иосифович

Место рождения

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область

Дата рождения

10.05.1916

Дата смерти

08.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1916

Отец: Тетушкин Иосиф

Мать: Тетушкина Марина

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1941

Дочь: Зарудная Нэлли Владимировна

Мать ребёнка: Голубева Нина Васильевна

город Пенза
Рождение ребёнка
10.04.1945

Сын: Тетушкин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Голубева Нина Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
03.05.1945

Жена: Голубева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1951

Сын: Тетушкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Голубева Нина Васильевна

Смерть
08.03.1980
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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