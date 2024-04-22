Тетушкин Владимир Иосифович
Место рождения
Дата рождения10.05.1916
Дата смерти08.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1916
Отец: Тетушкин Иосиф
Мать: Тетушкина Марина
Рождение ребёнка
03.08.1941
Дочь: Зарудная Нэлли Владимировна
Мать ребёнка: Голубева Нина Васильевна
город Пенза
Рождение ребёнка
10.04.1945
Сын: Тетушкин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Голубева Нина Васильевна
Бракосочетание
03.05.1945
Жена: Голубева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
06.07.1951
Сын: Тетушкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Голубева Нина Васильевна
Смерть
08.03.1980