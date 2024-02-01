Тетушкин Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Мудрецова Марина
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: Тетушкина Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тетушкин Василий Иосифович
Мать ребёнка: Мудрецова Марина
Рождение ребёнка
10.05.1916
Сын: Тетушкин Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Тетушкина Марина
Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетушкина Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Мудрецова Марина
Смерть
Неизвестно