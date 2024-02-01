Тетушкин Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетушкин Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мудрецова Марина

Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: Тетушкина Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Тетушкин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Мудрецова Марина

Рождение ребёнка
10.05.1916

Сын: Тетушкин Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Тетушкина Марина

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетушкина Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Мудрецова Марина

Смерть
Неизвестно
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