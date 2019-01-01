город Рассказово, город Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Рассказово

город Рассказово, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тамбовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о переименовании села Рассказово Рассказовской волости Тамбовского уезда в поселок городского типа. 1925 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р5677. Опись 6. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
120Разсказово, с. вл.при рч. Аржинке и Тамбовке.30станов. кварт.70424012465Церковь православная 1. Ярмарка. Базары по воскресеньям. Почтовая станция. Суконная фабрика. Заводов поташных 2; кожевенных 60. Этапный дом.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Разсказово1Е. А. Мосолова46630367
С. Разсказово1Е. А. Мосолова620
С. Разсказово с деревнею4А. А. Полторацкий180
С. Разсказово18Малолет. Булгаковы104417275

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Разказовская волость
153. Разказово, село бывшее владельческое, при речке Арженке, дворов 956, жителей 5818, 2 ст. кв., волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Разсказовская волость
село Разсказово«Разсказовская» п.-т. контора30
имение А. М. Булгакова Юруч при селе Разсказове«Разсказовская» п.-т. контора301
суконная фабрика братьев Желтовых при селе Разсказове«Разсказовская» п.-т. контора175

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Разсказовская волость
село Разсказово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область
66352Рассказовогород обл.подч.52°40'41°53'N-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, город Рассказово
68725000001г Рассказовогород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close