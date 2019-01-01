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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о переименовании села Рассказово Рассказовской волости Тамбовского уезда в поселок городского типа. 1925 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р5677. Опись 6. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
120Разсказово, с. вл.при рч. Аржинке и Тамбовке.30станов. кварт.70424012465Церковь православная 1. Ярмарка. Базары по воскресеньям. Почтовая станция. Суконная фабрика. Заводов поташных 2; кожевенных 60. Этапный дом.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Разсказово1Е. А. Мосолова46630367
С. Разсказово1Е. А. Мосолова620——
С. Разсказово с деревнею4А. А. Полторацкий—180—
С. Разсказово18Малолет. Булгаковы104417275
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
153. Разказово, село бывшее владельческое, при речке Арженке, дворов 956, жителей 5818, 2 ст. кв., волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Разсказово«Разсказовская» п.-т. контора30
имение А. М. Булгакова Юруч при селе Разсказове«Разсказовская» п.-т. контора301
суконная фабрика братьев Желтовых при селе Разсказове«Разсказовская» п.-т. контора175
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Разсказово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
66352Рассказовогород обл.подч.52°40'41°53'N-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68725000001г Рассказовогород