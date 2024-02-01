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Голубева Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1918

Дата смерти

16.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1918

Отец: Голубев Василий Евгеньевич

Мать: Голубева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1941

Дочь: Зарудная Нэлли Владимировна

Отец ребёнка: Тетушкин Владимир Иосифович

город Пенза
Рождение ребёнка
10.04.1945

Сын: Тетушкин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Тетушкин Владимир Иосифович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
03.05.1945

Муж: Тетушкин Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
06.07.1951

Сын: Тетушкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Тетушкин Владимир Иосифович

Смерть
16.08.1990
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