Голубева Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1918
Дата смерти16.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1918
Рождение ребёнка
03.08.1941
Дочь: Зарудная Нэлли Владимировна
Отец ребёнка: Тетушкин Владимир Иосифович
город Пенза
Рождение ребёнка
10.04.1945
Сын: Тетушкин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Тетушкин Владимир Иосифович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
03.05.1945
Рождение ребёнка
06.07.1951
Сын: Тетушкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Тетушкин Владимир Иосифович
Смерть
16.08.1990