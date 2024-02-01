Голубева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1888 ст.
Дата смерти02.01.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1888 ст.
Отец: Клычков Иван Павлович
Мать: Клычкова Марфа Ивановна
Бракосочетание
10.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Голубев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Голубев Василий Евгеньевич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1911 ст.
Дочь: Голубева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.07.1915 ст.
Сын: Голубев Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Голубев Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
09.03.1918
Дочь: Голубева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Евгеньевич
Смерть
02.01.1979