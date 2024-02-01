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Голубева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1888 ст.

Дата смерти

02.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1888 ст.

Отец: Клычков Иван Павлович

Мать: Клычкова Марфа Ивановна

Бракосочетание
10.10.1908 ст.

Муж: Голубев Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Голубев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Василий Евгеньевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1911 ст.

Дочь: Голубева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Голубев Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.07.1915 ст.

Сын: Голубев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
09.03.1918

Дочь: Голубева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Голубев Василий Евгеньевич

Смерть
02.01.1979
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