Юдина (Мартемьянова) Дарья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
30.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вилкова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Юдин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1893 ст.
Сын: Юдин Илья Павлович
Отец ребёнка: Юдин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1895 ст.
Дочь: Титова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Юдин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1910 ст.
Дочь: Юдина Наталья Павловна
Отец ребёнка: Юдин Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно