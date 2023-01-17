Юдина (Мартемьянова) Дарья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Мартемьянова) Дарья Константиновна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мартемьянов Константин Мартемьянович

Мать: Мартемьянова Екатерина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1888 ст.

Муж: Юдин Павел Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вилкова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Юдин Павел Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1893 ст.

Сын: Юдин Илья Павлович

Отец ребёнка: Юдин Павел Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1895 ст.

Дочь: Титова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Юдин Павел Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1910 ст.

Дочь: Юдина Наталья Павловна

Отец ребёнка: Юдин Павел Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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