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Мартемьянов Константин Мартемьянович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

12.08.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мартемьянов Мартемьян Аверьянович

Мать: Мартемьянова Екатерина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1863 ст.

Жена: Мартемьянова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Юдина Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.

Дочь: Павлова Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.08.1908 ст.
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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