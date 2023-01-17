Мартемьянов Константин Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти12.08.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
18.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Юдина Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.
Дочь: Павлова Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина Васильевна
Смерть
12.08.1908 ст.