Мартемьянова (Федотова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти20.06.1919 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Федотов Василий Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Юдина Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Константин Мартемьянович
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.
Дочь: Павлова Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Константин Мартемьянович
Смерть
20.06.1919 ст.