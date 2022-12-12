Мартемьянова (Федотова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Федотова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

20.06.1919 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Федотов Василий Федотович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.01.1863 ст.

Муж: Мартемьянов Константин Мартемьянович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Юдина Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Константин Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.

Дочь: Павлова Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Константин Мартемьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.06.1919 ст.
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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