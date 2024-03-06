сельцо Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Окуловка

Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Соколово за 1902-1911 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1611Окуловка, сц. вл.при р. Ардовати.752553165174

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
Сц. Окуловка66А. И. Бенземан1461238

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Елшанская волость
883. Акуловка, сельцо бывшее владельческое, при речке Ардавате, дворов 46, жителей 296, церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Канадейская волость
217Окуловка, дер., при рч. Ардовате; н. р.1827379173190

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