Черванова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле ?.12.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Черванов Авксентий Мартемьянович
Отец ребёнка: Черванов Мартемьян Аверьянович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Черванов Константин Мартемьянович
Отец ребёнка: Черванов Мартемьян Аверьянович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агриппина Мартемьянова
Отец ребёнка: Черванов Мартемьян Аверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После ?.12.1857