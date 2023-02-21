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Черванова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После ?.12.1857

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Черванов Авксентий Мартемьянович

Отец ребёнка: Черванов Мартемьян Аверьянович

Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Черванов Константин Мартемьянович

Отец ребёнка: Черванов Мартемьян Аверьянович

Озерки, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агриппина Мартемьянова

Отец ребёнка: Черванов Мартемьян Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черванов Мартемьян Аверьянович

Смерть
После ?.12.1857
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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