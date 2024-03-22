Вилкова (Юдина) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова (Юдина) Ирина Павловна

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Юдин Павел Васильевич

Мать: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.06.1911

Муж: Вилков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
19.06.1911 ст.

Дочь: Вилкова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Вилков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1916 ст.

Дочь: Вилкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вилков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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