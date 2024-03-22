Вилкова (Юдина) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Юдин Павел Васильевич
Бракосочетание
22.06.1911
Рождение ребёнка
19.06.1911 ст.
Дочь: Вилкова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Вилков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
11.01.1916 ст.
Дочь: Вилкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вилков Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно