Юдин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: Юдин Василий
Бракосочетание
30.10.1888 ст.
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вилкова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
17.07.1893 ст.
Сын: Юдин Илья Павлович
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
28.10.1895 ст.
Дочь: Титова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
26.08.1910 ст.
Дочь: Юдина Наталья Павловна
Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна
Смерть
Неизвестно