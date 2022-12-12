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Юдин Павел Васильевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Юдин Василий

Мать: Юдина Феодосия Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1888 ст.

Жена: Юдина Дарья Константиновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вилкова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1893 ст.

Сын: Юдин Илья Павлович

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1895 ст.

Дочь: Титова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1910 ст.

Дочь: Юдина Наталья Павловна

Мать ребёнка: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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