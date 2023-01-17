Титова (Юдина) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения28.10.1895 ст.
Дата смерти1921 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895 ст.
Отец: Юдин Павел Васильевич
Бракосочетание
14.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1915 ст.
Дочь: Скоробогатова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
04.09.1918 ст.
Сын: Титов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Титов Иван Евдокимович
Смерть
1921 ст.