Титова (Юдина) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Юдина) Анастасия Павловна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

28.10.1895 ст.

Дата смерти

1921 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895 ст.

Отец: Юдин Павел Васильевич

Мать: Юдина Дарья Константиновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
14.01.1915 ст.

Муж: Титов Иван Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1915 ст.

Дочь: Скоробогатова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1918 ст.

Сын: Титов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1921 ст.
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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