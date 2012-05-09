Титов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Фёдор Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.09.1918 ст.

Дата смерти

09.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1918 ст.

Отец: Титов Иван Евдокимович

Мать: Титова Анастасия Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Алевтина Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Алевтина Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Алевтина Павловна

Смерть
09.05.2012
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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