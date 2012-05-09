Титов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения04.09.1918 ст.
Дата смерти09.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1918 ст.
Отец: Титов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
07.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Алевтина Павловна
Рождение ребёнка
29.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Алевтина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Алевтина Павловна
Смерть
09.05.2012