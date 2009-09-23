Титова (Назарова) Алевтина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Назарова) Алевтина Павловна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

20.10.1925

Дата смерти

23.09.2009

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925

Отец: Назаров Павел Иванович

Мать: Назарова Прасковья Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Фёдор Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Фёдор Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Фёдор Иванович

Смерть
23.09.2009
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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