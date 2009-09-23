Титова (Назарова) Алевтина Павловна
Место рождения
Дата рождения20.10.1925
Дата смерти23.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925
Рождение ребёнка
07.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Фёдор Иванович
Смерть
23.09.2009