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Титов Иван Евдокимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.09.1895 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1895 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.01.1915 ст.

Жена: Титова Анастасия Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1915 ст.

Дочь: Скоробогатова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Титова Анастасия Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1918 ст.

Сын: Титов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Титова Анастасия Павловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1921
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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