Титов Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения26.09.1895 ст.
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1895 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1915 ст.
Дочь: Скоробогатова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Титова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1918 ст.
Сын: Титов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Титова Анастасия Павловна
Смерть
1921