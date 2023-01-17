Титов Евдоким Егорович
Место рождения
Дата рождения24.06.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1866 ст.
Отец: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.
Сын: Титов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.
Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
09.06.1900 ст.
Дочь: Синицына Устинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно