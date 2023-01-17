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Титов Евдоким Егорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.06.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1866 ст.

Отец: Титов Егор Титович

Мать: Титова Прасковья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.

Сын: Титов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.

Сын: Титов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1900 ст.

Дочь: Синицына Устинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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