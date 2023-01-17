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Титов Василий Евдокимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.12.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1892 ст.

Отец: Титов Евдоким Егорович

Мать: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.07.1911 ст.

Жена: Титова Евдокия Елисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.

Сын: Титов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Титова Евдокия Елисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1915 ст.

Сын: Титов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Титова Евдокия Елисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Титов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Титова Евдокия Елисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Титова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Титова Евдокия Елисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1922

Сын: Титов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Титова Агафья Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.06.1949

Жена: Титова Агафья Яковлевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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