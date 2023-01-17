Титов Василий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения28.12.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1892 ст.
Бракосочетание
10.07.1911 ст.
Жена: Титова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.
Сын: Титов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Титова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
09.06.1915 ст.
Сын: Титов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Титова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
25.01.1917
Мать ребёнка: Титова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Титова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Титова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
05.11.1922
Мать ребёнка: Титова Агафья Яковлевна
Бракосочетание
16.06.1949
Жена: Титова Агафья Яковлевна
Смерть
Неизвестно