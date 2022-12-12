Титова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.

Сын: Титов Василий Евдокимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.

Сын: Титов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1900 ст.

Дочь: Синицына Устинья Евдокимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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