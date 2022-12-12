Титова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.
Сын: Титов Василий Евдокимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1900 ст.
Дочь: Синицына Устинья Евдокимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно