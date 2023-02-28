Титова (Батюшкова) Евдокия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Батюшкова) Евдокия Елисеевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.02.1887 ст.

Дата смерти

29.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.07.1911 ст.

Муж: Титов Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.

Сын: Титов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1915 ст.

Сын: Титов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Титов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Титова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Евдокимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.08.1968
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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