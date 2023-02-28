Титова (Батюшкова) Евдокия Елисеевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1887 ст.
Дата смерти29.08.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1911 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.
Сын: Титов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Титов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
09.06.1915 ст.
Сын: Титов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Титов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Отец ребёнка: Титов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Титова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Евдокимович
Смерть
29.08.1968
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область