Титова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Прасковья Петровна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.12.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пётр Дементьевич

Мать: Акилина Кондратьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.08.1852 ст.

Муж: Титов Егор Титович

Рождение ребёнка
20.08.1855 ст.

Сын: Титов Моисей Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.

Дочь: Верещагина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1862 ст.

Сын: Титов Григорий Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1866 ст.

Сын: Титов Евдоким Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сергеева Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1873 ст.

Сын: Титов Елизар Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.

Дочь: Иванова Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.12.1894 ст.
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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