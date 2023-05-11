Титова Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти17.12.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Пётр Дементьевич
Мать: Акилина Кондратьевна
Бракосочетание
23.08.1852 ст.
Муж: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
20.08.1855 ст.
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.
Дочь: Верещагина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
23.09.1862 ст.
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
24.06.1866 ст.
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сергеева Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
25.07.1873 ст.
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.
Дочь: Иванова Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Смерть
17.12.1894 ст.