Титов Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Григорий Егорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1862 ст.

Отец: Титов Егор Титович

Мать: Титова Прасковья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Титова Анна Степановна

Рождение ребёнка
26.03.1892 ст.

Сын: Титов Илларион Григорьевич

Мать ребёнка: Титова Анна Степановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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