Титов Григорий Егорович
Место рождения
Дата рождения23.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1862 ст.
Отец: Титов Егор Титович
Бракосочетание
10.11.1885
Жена: Титова Анна Степановна
Рождение ребёнка
26.03.1892 ст.
Сын: Титов Илларион Григорьевич
Мать ребёнка: Титова Анна Степановна
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно