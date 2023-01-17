Титов Илларион Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1892 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1892 ст.
Отец: Титов Григорий Егорович
Мать: Титова Анна Степановна
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.
Дочь: Титова Надежда Илларионовна
Мать ребёнка: Титова Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Дочь: Титова Евдокия Илларионовна
Мать ребёнка: Титова Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.11.1915 ст.
Мать ребёнка: Титова Татьяна Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920