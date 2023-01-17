Титов Илларион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Илларион Григорьевич

Титов Илларион Григорьевич

avatar

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.03.1892 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1892 ст.

Отец: Титов Григорий Егорович

Мать: Титова Анна Степановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.

Дочь: Титова Надежда Илларионовна

Мать ребёнка: Титова Татьяна Прокофьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Дочь: Титова Евдокия Илларионовна

Мать ребёнка: Титова Татьяна Прокофьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1915 ст.

Сын: Титов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Титова Татьяна Прокофьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Татьяна Прокофьевна

Смерть
1920
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close