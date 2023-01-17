Титова (Томбасова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Томбасова) Анна Степановна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Титов Григорий Егорович

Рождение ребёнка
26.03.1892 ст.

Сын: Титов Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Титов Григорий Егорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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