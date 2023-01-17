Титова (Томбасова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1885
Рождение ребёнка
26.03.1892 ст.
Сын: Титов Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Титов Григорий Егорович
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно