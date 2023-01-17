Титова (Казакова) Татьяна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Казакова) Татьяна Прокофьевна

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

08.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.

Дочь: Титова Надежда Илларионовна

Отец ребёнка: Титов Илларион Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Дочь: Титова Евдокия Илларионовна

Отец ребёнка: Титов Илларион Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1915 ст.

Сын: Титов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Титов Илларион Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Илларион Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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