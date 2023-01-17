Титова (Казакова) Татьяна Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1910 ст.
Дочь: Титова Надежда Илларионовна
Отец ребёнка: Титов Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Дочь: Титова Евдокия Илларионовна
Отец ребёнка: Титов Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1915 ст.
Отец ребёнка: Титов Илларион Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно