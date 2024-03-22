Иванова (Титова) Агафья Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1878 ст.
Отец: Титов Егор Титович
Бракосочетание
27.10.1895
Рождение ребёнка
22.08.1896 ст.
Дочь: Артюхина Наталья Дорофеевна
Отец ребёнка: Сорокин Дорофей Григорьевич
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.
Дочь: Титова Елена Дорофеевна
Бракосочетание
01.06.1916 ст.
Смерть
Неизвестно