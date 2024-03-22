Иванова (Титова) Агафья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Титова) Агафья Егоровна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.02.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1878 ст.

Отец: Титов Егор Титович

Мать: Титова Прасковья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.10.1895

Муж: Сорокин Дорофей Григорьевич

Рождение ребёнка
22.08.1896 ст.

Дочь: Артюхина Наталья Дорофеевна

Отец ребёнка: Сорокин Дорофей Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.

Дочь: Титова Елена Дорофеевна

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.06.1916 ст.

Муж: Иванов Григорий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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