Верещагина (Титова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагина (Титова) Мария Егоровна

Верещагина (Титова) Мария Егоровна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

?.02.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858 ст.

Отец: Титов Егор Титович

Мать: Титова Прасковья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.09.1879 ст.

Муж: Верещагин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
02.11.1882 ст.

Сын: Верещагин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.

Дочь: Серова Пелагея Викторовна

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close