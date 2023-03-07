Верещагина (Титова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения?.02.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858 ст.
Отец: Титов Егор Титович
Бракосочетание
17.09.1879 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1882 ст.
Сын: Верещагин Михаил Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.
Дочь: Серова Пелагея Викторовна
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Смерть
Неизвестно