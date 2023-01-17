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Верещагин Виктор Алексеевич

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
17.09.1879 ст.

Жена: Верещагина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
02.11.1882 ст.

Сын: Верещагин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Верещагина Мария Егоровна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.

Дочь: Серова Пелагея Викторовна

Мать ребёнка: Верещагина Мария Егоровна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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