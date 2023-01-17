Верещагин Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1879 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1882 ст.
Сын: Верещагин Михаил Викторович
Мать ребёнка: Верещагина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.
Дочь: Серова Пелагея Викторовна
Мать ребёнка: Верещагина Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно