Юдина Феодосия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти26.06.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Юдин Василий
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Юдин Василий
Рождение ребёнка
1862 ст.
Отец ребёнка: Юдин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Василий
Смерть
26.06.1898 ст.