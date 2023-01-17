Юдина Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Феодосия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

26.06.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Юдин Корнилий Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Юдин Пахомий Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Юдин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Юдин Василий

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Василий

Смерть
26.06.1898 ст.
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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